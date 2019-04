Chievo in Serie B. Come nel 2007 o è la fine della favola?

© foto di www.imagephotoagency.it

Dal 2001 al 2019. Una storia quasi unica quella vissuta dal Chievo Verona in questi ultimi 18 anni, una piccolissima realtà che nei primi anni 2000 s'è fatta grande. Che ha strappato vittorie e titoli, soprattutto quando Manfredini, Corradi, Eriberto (poi Luciano...), Marazzina, Semioli e tanti altri rubavano la scena: con Delneri in panchina ma non solo.

Il Chievo però è stato bravo a confermarsi anche quando il gioco sul campo era meno esaltante. E a rialzarsi dopo la stagione iniziata con la Champions League e conclusa con la retrocessione. Fu la fine di un ciclo, l'inizio di un nuovo Chievo: meno brillante, ma più pratico. Che subito è tornato in Serie A e c'è rimasto fino ad oggi, a sei giornate dalla fine di una stagione iniziata malissimo e finita ancora peggio.

Adesso, per la seconda volta negli ultimi 18 anni, la squadra di patron Campedelli dovrà ripartire dalla Serie B: riuscirà a rialzarsi come fece dopo la retrocessione del 2007 o è la definitiva fine di questa 'favola'?

Questi i risultati del ChievoVerona negli ultimi 18 anni, dopo la prima storica promozione in Serie A

2001/02 - Quinto in Serie A

2002/03 - Settimo in Serie A

2003/04 - Nono in Serie A

2004/05 - 15esimo in Serie A

2005/06 - Quarto in Serie A

2006/07 - 18esimo in Serie A

2007/08 - Primo in Serie B

2008/09 - 16esimo in Serie A

2009/10 - 14esimo in Serie A

2010/11 - 11esimo in Serie A

2011/12 - Decimo in Serie A

2012/13 - 12esimo in Serie A

2013/14 - 16esimo in Serie A

2014/15 - 14esimo in Serie A

2015/16 - Nono in Serie A

2016/17 - 14esimo in Serie A

2017/18 - 13esimo in Serie A

2018/19 - 20esimo in Serie A