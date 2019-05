© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Difficile immaginarsi emozioni in un ChievoVerona-Sampdoria di fine stagione, con due squadre che hanno cristallizzato la propria posizione in classifica e sotto la pioggia battente. E infatti il primo tempo non ne regala molte e ancor meno di reti: zero.

PELLISSIER E QUAGLIARELLA OPACHIUn pomeriggio utile per salutare Sergio Pellissier, alla sua ultima partita davanti al proprio pubblico e per permettere a Fabio Quagliarella di consolidare il primo posto nella classifica marcatori. Entrambi fin qui sono stati poco pericolosi, con il doriano che nel corso della gara si è fatto murare una conclusione da Cesar.

DUE SUSSULTI Il primo: un gol annullato dal VAR a Léris. Il francese al 10' era stato bravo, lanciato in profondità, a liberarsi di due avversari prima di battere un Rafael all'esordio in questo campionato. Un fuorigioco millimetrico invalida la rete. Oltre il danno, per Léris, la beffa: il giocatore si fa male nei minuti di recupero ed è costretto al cambio. Il secondo: un'entrata pericolosa di Barba su Defrel che costa al difensore clivense il rosso diretto. Il giocatore ha l'attenuante del terreno bagnato che gli impedisce di controllare la scivolata.