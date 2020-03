Christillin (esecutivo UEFA): "Valutiamo il rinvio degli Europei 2020"

“Valutiamo il rinvio di Euro2020”. Intervistata da Il Mattino, Evelina Christillin, componente dell’esecutivo UEFA, apre la porta al rinvio della rassegna calcistica continentale. “Non ci sono stati ritardi - spiega - l’UEFA è una confederazione e non avrebbe potuto agire in maniera unilaterale. Non interpreto il pensiero di Ceferin o di altri componenti l’esecutivo, ma ritengo che sia opportuno far concludere campionati nazionali e coppe europee, rinviando gli Europei di un anno”.