Cisse si porterà a casa il pallone. Tripletta del 19enne, Milan avanti 0-3 a Salisburgo al 49'
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 19:56Serie A
autore Gaetano Mocciaro
15.10.2026 19:56Serie A
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Incredibile Alphadjo Cisse: tripletta per lui, a soli 19 anni. Azione di ripartenza del Milan con Loftus-Cheek che verticalizza per Rabiot, traversone dalla sinistra del francese per l'inserimento del trequartista che sul filo del fuorigioco col destro mette la palla in rete: Salisburgo-Milan 0-3 al 49'.
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