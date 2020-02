© foto di Federico De Luca

La Fiorentina ha chiuso col botto il mercato di gennaio, grazie anche al lavoro del ds Daniele Pradè. Il quale - a detta del presidente Commisso - sembra ben saldo alla guida del comparto tecnico. "Io sono sempre stato dell’idea di tenere tutti, se fanno un buon lavoro - afferma Commisso al Corriere dello Sport. "In America non esistono contratti. In linea di massima, però, coloro che stanno ai vertici sono con me da tantissimi anni pur non essendoci alcun vincolo. Io non ho mai cacciato nessuno e non potete immaginare quanto mia sia costato sollevare dall’incarico Montella".