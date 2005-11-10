Il Como entra nella storia: 4-1 al Manchester United e un record del Milan eguagliato
Michele Pavese
Il Como continua a stupire e scrive una pagina indimenticabile della propria storia. Il netto 4-1 inflitto al Manchester United nella terza giornata della fase campionato di Champions League non vale soltanto tre punti pesantissimi per la squadra di Cesc Fabregas, ma permette anche ai lariani di entrare in un club esclusivo del calcio italiano.
Con il successo sui Red Devils, infatti, il Como diventa appena la seconda squadra italiana a battere il Manchester United con almeno tre gol di scarto nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League. Un primato condiviso soltanto con il Milan, che riuscì nell'impresa in due occasioni: il 4-0 del 14 maggio 1958 e il 3-0 del 2 maggio 2007.
Un dato, riportato da Opta, che certifica la portata dell'impresa dei biancoblù, protagonisti di una prestazione autoritaria contro uno dei club più prestigiosi del panorama europeo. La formazione di Fabregas ha dominato la sfida, imponendosi nettamente e rilanciando con forza le proprie ambizioni nella competizione. Per il Como non si tratta soltanto di una vittoria prestigiosa, ma di un risultato destinato a rimanere negli annali del club e del calcio italiano.