La Roma è la società che si è mossa più concretamente per prendere Antonio Conte e i tifosi giallorossi già impazziscono per l'eventuale approdo dell'ex tecnico della Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'allenatore, in vacanza a Porto Cesareo, è stato intercettato da una tifosa alla quale ha brevemente risposto: "Io alla Roma? Vediamo, vediamo...".