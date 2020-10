Conte e l'esempio di Klopp per l'Inter. Ecco come andò il Liverpool nel suo secondo anno

Antonio Conte ha dato il proprio esempio verso cui l'Inter deve tendere. "Il Liverpool di Klopp è stato 4 anni senza vincere, oggi è una macchina da guerra", ha spiegato il tecnico nerazzurro in sala stampa. Una risposta che spiega quello che potrà essere il percorso di crescita del club nerazzurro, con l'obiettivo di tornare al successo tanto in Italia quanto all'estero. E allora, per capire a che punto può essere l'Inter in questo processo, andiamo a vedere cosa fece Klopp col suo Liverpool al secondo anno in panchina, ovvero nel 2016/2017.

In quell'anno i Reds comprarono, fra gli altri, Sadio Mané dal Southampton, Loris Karius dal Mainz, Joel Matip dallo Schalke e Georgino Wijnaldum dal Newcastle. In uscita invece, Martin Skrtel, Kolo Toure, Joe Allen, Christian Benteke e Luis Alberto. Passando al campo: il Liverpool arrivò 4° in Premier League, in FA Cup si fermò agli ottavi di finale, in League Cup in semifinale. Niente competizioni europee per i Reds, quella stagione. Una seconda stagione non propriamente esaltante insomma, anche se poi, esattamente due anni dopo, arrivò il successo in Champions contro il Tottenham nella finale di Madrid.

