© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Conte sotto la sede dell'Inter. Una coincidenza? Forse sì, forse no. La casa della società nerazzurra è in pieno centro di Milano e si sa che l'ex tecnico di Juve e Chelsea è in Italia in questi giorni. Potrebbe essere un semplice viaggio di piacere. A destare qualche dubbio, però, è il virgolettato rilasciato dallo stesso Conte al giornalista di Bein Sports che lo ha intercettato in corso Vittorio Emanuele. "Contatti con l'Inter? No comment", ha detto l'ex tecnico della Juventus.