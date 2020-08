Conte non parla di futuro: "Ho già detto tutto, pensiamo a finire bene l'Europa League"

Antonio Conte non parla di futuro nella sua intervista a Sky prima della gara contro il Getafe. L'eco del suo sfogo di sabato è ancora forte, ma il tecnico preferisce non aggiungere nient'altro: "Ho già detto tutto e non voglio tornare sull'argomento. Ripeto, ho già detto tutto e siamo concentrati sulla partita e sul cercare di completare quello che abbiamo fatto dopo un buon campionato, finire al meglio possibile in Europa League. Il colloquio con Zhang? Ho già detto tutto, non c'è niente da dire".