Coppa del Mondo per club. Il regolamento del nuovo torneo della FIFA

L'annuncio dell'assegnazione della prima edizione della nuova Coppa del Mondo per club alla Cina da parte della FIFA è stata definita dal numero uno del calcio mondiale Gianni Infantino come una "decisione storica". Ma come funzionerà questo nuovo torneo? Andiamo a vederlo.

Addio a Confederations Cup e Mondiale per club - Partiamo dalle competizioni che faranno posto alla Coppa del Mondo per club. La FIFA ha, infatti, deciso di cancellare a partire dal 2021 sia il Mondiale per club che la Confederations Cup. Dalla prima prenderà le partecipanti, ovvero le migliori squadre di club del mondo, mentre dalla seconda la periodicità: la Coppa del Mondo per club si disputerà ogni quattro anni.

La composizione del tabellone - Secondo le regole stilate dalla FIFA prenderanno parte a questo nuovo torneo 24 squadre: 8 europee, 6 sudamericane, 3 africane, 3 asiatiche, 3 nordamericane oltre alla vincente dello spareggio fra i campioni d'Oceania e i campioni del torneo nazionale del paese ospitante.

Il regolamento - Le ventiquattro partecipanti saranno suddivise in 8 gironi da tre squadre. Le vincenti dei rispettivi raggruppamenti si qualificheranno alla fase ad eliminazione diretta iniziando da quarti di finale.

Le date - La prima edizione della Coppa del Mondo per club si disputerà fra il 17 giugno e il 4 luglio 2021.

La scelta delle 8 europee - Entrando nel merito di quali saranno i club del Vecchio Continente a venir selezionati, dal regolamento si evince che prenderanno parte alla Coppa del Mondo le vincenti della Champions League delle quattro edizioni precedenti (nel caso del torneo del 2021 si tratta delle vincenti del 2018, 2019, 2020 e 2021) così come dell'Europa League. Albo d'oro alla mano sono da considerarsi già qualificate Real Madrid, Liverpool, Atletico Madrid e Chelsea.