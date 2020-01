© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio accede ai quarti di finale di Coppa Italia dopo aver vinto senza troppe apprensioni contro la Cremonese. Un 4-0 che matura nel primo tempo grazie alle reti di Patric e Parolo nei primi 25 minuti: lo spagnolo approfitta di un’uscita a vuoto di Agazzi per batterlo da pochi passi, mentre il centrocampista italiano è bravo a anticipare i difensori su un cross dalla sinistra e mettere alle spalle del portiere grigiorosso costretto poi a uscire per lo scontro fortuito con l’avversario. Nella ripresa trova la rete anche Immobile, calcio di rigore poco prima dell’ora, mentre allo scadere è Bastos di testa, lasciato completamente solo in area, a calare il poker. Ora nei quarti la squadra di Simone Inzaghi se la vedrà con il Napoli.