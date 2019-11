© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, applaude senza mezzi termini i direttori di gara che durante Roma-Napoli ed Hellas Verona-Brescia hanno sospeso per qualche minuto le partite per cori razzisti. "Gli arbitri hanno fatto bene - ha detto a 'Il Messaggero' -. Hanno agito con coraggio e rispetto per la nuova procedura. Spero che anche tutte le altre componenti facciano la loro parte. Sono molto contento che si cominci ad applicare con costanza il nuovo regolamento. Soprattutto, abbiamo notato che poi quando viene messo in atto scatta poi un procedimento virtuoso che coinvolge anche le altre componenti e la parte sana del tifo".