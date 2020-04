Coronavirus, Brusaferro: "La curva inizia a scendere, cominciamo a pensare alla fase 2"

Il presidente dell'ISS (Istituto superiore di sanità), Silvio Brusaferro, ha commentato in conferenza stampa i dati odierni legati alla diffusione del Coronavirus in Italia al fianco di Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile. Queste le sue dichiarazioni sulla curva dei contagi: "Il numero dei nuovi casi è in fase decrescente e ci aspettiamo che anche i decessi vadano sempre più in decrescita. La curva ha iniziato la sua discesa, cominciamo a pensare alla fase 2 se i dati si confermano, ovvero a riflettere su come mantenere bassa la diffusione della malattia".