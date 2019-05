Corsa salvezza: scontri diretti e classifiche avulse. Tutte le possibilità

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La corsa salvezza in Serie A si sta infiammando, e sono molte le combinazioni possibili che vedono Genoa, Empoli, Fiorentina e Bologna ancora pienamente coinvolte nella lotta per non retrocedere. L'Udinese, come già anticipato nelle scorse ore dai profili di comunicazione della società friulana, è invece già salva nonostante sia 16° - ad oggi dunque dietro a Fiorentina e Bologna, per esempio - ed è ancora aperta la possibilità di un arrivo a 40 punti con ben quattro squadre a pari, comprendendo però come punto di partenza - necessario - un'ipotetica vittoria dell'Empoli in casa dell'Inter. Il perché diventa decisamente più chiaro se ci si mette un momento a stilare le varie possibilità di classifica avulsa.

Stasera

Lazio - Bologna (ore 20,30)

La classifica a 90 minuti dalla fine

Fiorentina 40

Bologna* 40

Empoli 38

Genoa 37

Il calendario dell'ultimo turno di campionato

Fiorentina - Genoa

Inter - Empoli

Bologna - Napoli

Ad oggi infatti sono ben quattro le squadre che potrebbero arrivare a 40 punti, con 90' a disposizione per provare a cambiare le proprie sorti. Di queste, manca una partita al Bologna, che se stasera riuscisse ad ottenere un punto contro la Lazio si tirerebbe fuori da una situazione potenzialmente scomoda, dato che qualora i felsinei dovessero arrivare a pari punti con Udinese, Genoa e Fiorentina, con l'Empoli vincente a San Siro - necessario ricordarlo - sarebbero la squadra designata a retrocedere in Serie B, visto che la classifica avulsa recita Genoa (9), Udinese (8), Fiorentina (7) e Bologna (6) e nessuna possibilità per gli emiliani di aggiustare la propria posizione all'interno di questa graduatoria.

Se invece il Bologna riuscisse a conquistarsi il punto necessario per evitare brutti pensieri, a quel punto - contando un potenziale successo del Genoa a Firenze ed un corrispettivo ko dell'Udinese a Cagliari - in un arrivo a tre a quota 40 le cose cambierebbero radicalmente. Ad oggi la classifica avulsa dice che Udinese e Fiorentina hanno 5 punti negli scontri diretti incrociati, contro i 2 del Genoa. Per la differenza reti i friulani sono già esclusi dalla competizione, che rimarrebbe a quel punto ristretta a Genoa e Fiorentina. In caso di vittoria del Grifone, bisogna andare a controllare la differenza reti. Genoa ad oggi a -2, Fiorentina a +1. Ecco perché neanche una vittoria per 0-1, ma solo e soltanto se l'Udinese rimanesse a quota 40, potrebbe bastare alla compagine di Prandelli. Un successo che però diverrebbe fondamentale qualora l'Udinese riuscisse a far punti a Cagliari, dato che a quel punto gli scontri diretti sarebbero limitati a Fiorentina-Genoa, e sorriderebbero in questo modo ai liguri dopo lo 0-0 dell'andata. Pensieri che diverrebbero inutili se l'Empoli non vincesse a San Siro, ma oggi come oggi questo finale di campionato insegna che nulla è da escludere.