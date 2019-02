Corsia destra una meraviglia. Napoli, Callejon e Malcuit rubano la scena

Fonte: Dall'inviato al Letzigrund Stadion di Zurigo

Tra i migliori in campo ci sono anche loro, Josè Callejon e Kevin Malcuit. La corsia destra del Napoli va una meraviglia con lo spagnolo e il francese, votati al'attacco ma entrambi capaci di dare una mano alla fase difensiva quando la situazione lo richiede. L'ex Real Madrid ha iscritto anche il suo nome nel tabellino dei marcatori, in controtendenza rispetto a quanto avvenuto in questa stagione. Perché contro la Lazio in campionato s'è sbloccato dopo un lungo digiuno, stasera ha invece chiuso la pratica con la rete al 22'. Malcuit, invece, convince sempre più Ancelotti ma non solo. Ha vinto il ballottaggio con Hysaj, riuscendo ad andare spesso sul fondo come dimostra l'assist per la rete di Callejon. Il tecnico azzurro, in ottica futura, terrà conto dell'intesa tra i due calciatori che migliora sempre più.