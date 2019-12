© foto di imago sportfotodienst

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, pur avendo incassato il gradimento di Zlatan Ibrahimovic, il Milan non è intenzionato a partecipare ad eventuali aste per convincerlo ad accettare il contratto proposto dai rossoneri. I dirigenti milanisti restano in attesa, dopo aver proposto sei mesi con opzione per i successivi 12, ma nel caso in cui le richieste dovessero restare troppo alte, senza passi verso le possibilità del Milan, allora l'affare potrebbe anche saltare.