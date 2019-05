Cristiano Ronaldo: "Juve, ho dimostrato di non essere venditore di fumo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cristiano Ronaldo parla del suo adattamento al mondo Juventus. Attraverso le colonne di Icon, supplemento a El Pais in edicola domenica, il portoghese dei bianconeri ha ammesso: "La prima cosa che faccio quando arrivo in un nuovo club è essere me stesso. La mia etica del lavoro è sempre la stessa. Alla Juve mi sono adattato perfettamente. Hanno visto che non sono un venditore di fumo".

In futuro l'asso lusitano non esclude un futuro in panchina. "Allenare? Perché no?", le parole dell'ex calciatore del Real Madrid che ha poi commentato il lavoro quotidiano che l'han portato ad altissimi livelli: "Devi essere umile, imparare che non sai tutto. Se sei intelligente, ottieni piccole cose che ti rendono migliore come atleta. La vita nello spogliatoio? In tutti loro si parla di calcio, né più né meno. Ma anche di cose normali".