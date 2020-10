Crotone: la squadra gioca, ma a Stroppa servono rinforzi di qualità

Oggi si deciderà una bella fetta del futuro del Crotone. Nell'ultimo giorno di mercato i dirigenti pitagorici dovranno chiudere almeno tre acquisti di spessore, in modo da completare la squadra e affidare a Stroppa una rosa completa e soprattutto competitiva. Perchè quella vista soprattutto contro Milan e Sassuolo non è una squadra “inadatta” e “allo sbando”. Anzi. Il Crotone ha mostrato idee e identità, ma in questo momento pesano gli assenti e la mancanza di alcuni elementi cardine in difesa e anche in zona gol. Oggi qualcuno arriverà e, senza dimenticare le esigenze di bilancio di una società che negli ultimi 30 anni è arrivata in Serie A dalla Seconda Categoria, forse uno sforzo in più vale la pena di farlo. Come sempre verrà fuori qualche esubero importante, o gente che ha intenzione di cambiare aria per trovare maggiore minutaggio altrove. Sarà una giornata campale, anche se da una parte bisogna piazzare anche i molti calciatori in uscita che ancora non hanno definito un accordo. Crotone è sempre stato un ambiente ideale per esplodere o rilanciarsi davvero. Ne sanno qualcosa, per esempio, Florenzi, Berbardeschi, Ogbonna e Cataldi, arrivati sbarbatelli in Calabria prima di farsi conoscere nel calcio che conta davvero. Una piazza tranquilla, che non pretende nulla, ma che vuole divertirsi. La squadra di Stroppa, nonostante le sconfitte, gioca a calcio senza timore di nessuno. Qualche rinforzo di qualità alzerebbe ancora di più il livello di competitività e le speranze di salvezza dei pitagorici.