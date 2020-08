Crotone, R. Vrenna: "Lavoriamo per tenere Marrone. Cordaz? È e sarà il nostro portiere"

Intervistato dal Quotidiano della Calabria il direttore generale del Crotone Raffaele Vrenna ha parlato del ritorno in Serie A e del mercato per rinforzare la squadra in vista del prossimo campionato: “Stiamo lavorando, Marrone è un calciatore d’esperienza, che conosce il campionato di Serie A e che si è dimostrato un punto fermo della retroguardia. È entrato nei piani del mister, sa come giochiamo e tenerlo sarebbe un vantaggio. Quanto a Benali ha manifestato l’interesse di restare con noi, Crotone gli è rimasta nel cuore. C’è qualche squadra su di lui, è vero, ma stiamo cercando una soluzione che accontenti il ragazzo tenendo conto delle nostre esigenze. - continua Vrenna blindando Cordaz – La nostra porta è blindata, Cordaz è il nostro portiere, il nostro capitano e resterà con noi. Con lui c’è anche Festa che rinnoverà e poi già a gennaio abbiamo preso un giovane da far crescere come Crespi del Gozzano. Come regista (al posto di Barberis NdR) cerchiamo un giocatore strutturato, coi piedi buoni e magari con esperienza perché quello è un ruolo fondamentale. Potrebbe arrivare anche un giovane con presenze in Serie A. Costruiremo una squadra all’altezza, ma restando coi piedi per terra. Di solito le neopromosse devono sempre lottare per salvarsi anche se poi ci sono sorprese come l’Hellas Verona di quest’anno. Anche se conosciamo il campionato, per le esperienze passate, operiamo con umiltà per cercare di raggiungere la salvezza”.