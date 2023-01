Cruciani: "Quella contro la Juventus non è stata una sentenza, ma un'esecuzione sommaria"

Interpellato da Sky Sport, il giornalista Giuseppe Cruciani, simpatizzante per la Juventus, ha detto la sua sulla penalizzazione di 15 punti ricevuta dalla Vecchia Signora nell’ambito del processo per le plusvalenze: “Quella contro la Juventus è stata non una sentenza ma un’esecuzione sommaria, la procura ha preso le carte del processo ordinario, ha riportato la Juve in giudizio e poi l’ha condannata in modo quasi inappellabile. Secondo me è stato un abominio. Le plusvalenze le hanno fatte tutte le squadre, mi aspetto sanzioni anche per le squadre che non hanno avuto una procura alle calcagna”.