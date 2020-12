Cuadrado giocatore colombiano dell'anno: "Futuro? Alla Juve almeno fino al 2022, poi si vedrà"

vedi letture

Juan Cuadrado allontana tutte le indiscrezioni relative a un suo futuro lontano da Torino nel corso di una lunga e interessante intervista rilasciata al quotidiano colombiano El Tiempo. Il laterale della Juventus classe '88, che ha un altro anno e mezzo di contratto col club bianconero, s'è così espresso sul tema: "Adesso non penso al futuro. Ho un contratto con la Juventus valido fino a giugno 2022 e solo allora ci penserò".

Cuadrado è stato eletto calciatore colombiano dell'anno: "Sono solo felice e grato a Dio per questo, soprattutto sapendo che tutti i giocatori colombiani cercano di fare del loro meglio in giro per il mondo. Comunque, indipendentemente dal fatto che vinca Juan o Muriel o Falcao o James Rodriguez, è importante lasciare in alto il nome della Colombia".