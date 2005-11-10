Cucciari sulla Roma: “Giocano sulle ali dell’entusiasmo, difficile arginarli

Alessandro Cucciari, ex calciatore e allenatore, è stato ospite di Maracana, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb. Queste le sue parole sui margini di crescita del Napoli e non solo:

Partendo dalle gare delle italiane in Champions League, che vittoria è stata quella del Napoli contro il Bodo Glimt?

"Il fatto è che i risultati del Napoli troppo spesso si giustificano con il mancato mercato, ma la squadra ha un valore importante. Se non sta rendendo come ci si aspettava è perché qualche problema c'è. Le difficoltà peraltro sono sorte principalmente contro le piccole squadre, ultima quella contro il Venezia. Ieri comunque è stata una buona vittoria e chissà che non possa funzionare un po' da scossa per il gruppo. Detto questo ci può stare che quando si cambia allenatore i calciatori possano metterci un po' per adattarsi alle esigenze del tecnico".

È un buon viatico dunque in vista della partita contro la Roma?

"La Roma in questo momento gioca sulle ali dell'entusiasmo. Sicuramente questa partita è capitata ad hoc per il Napoli, perché come detto ha dato una scintilla di adrenalina. Era fondamentale prima di affrontare la Roma, che è una delle squadre più difficili da arginare".

Il Milan potrebbe perdere Goncalo Ramos per alcune partite. Giusto a questo punto puntare su Camarda?

"Sono obbligati. Io però ci punterei a prescindere, perché parliamo sempre dei giovani e se c'è la possibilità di dargli spazio diamoglielo. Sono assolutamente a favore".