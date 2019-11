Da Matera ad Anfield: Napoli, aggrappati al sogno di Di Lorenzo

Fonte: inviato a Liverpool

In un momento complicato per il Napoli, c’è il sogno di Giovanni Di Lorenzo. Forse non è molto, e infatti il terzino ha fatto la parte della comparsa in una conferenza stampa dominata dai dribbling di Ancelotti ai tentativi di farlo parlare di tutto quel che è successo in casa degli azzurri. Due domande, per il laterale toscano. Che un anno fa giocava a Empoli in Serie A, due anni fa giocava a Empoli in Serie B, tre anni fa giocava a Matera in Serie C. Ripetere le tappe, a costo di annoiare, aiuta a capire qualcosa. Quanto sia stata inarrestabile e rapida la scalata di quello che sembrava un promettente laterale di terza serie, e oggi rischia di essere il futuro azzurro, in più sensi e nuance.

Dal XXI Settembre ad Anfield. Non ce ne voglia lo stadio di Matera, ma entrare in campo sentendo You’ll never walk alone avrà un sapore diverso, per un ragazzo che sinceramente lo ammette: “È un sogno che si realizza”. Forse qualcosa in più: tre anni fa di andare a Liverpool, di essere scelto per parlare in conferenza stampa, di poter partire titolare contro i campioni d’Europa, non l’avrebbe nemmeno sognato, con tutta probabilità. In mezzo a un ritiro imposto, all’ammutinamento, al silenzio stampa e alle multe, forse c’è un raggio di sole, di positività, a cui potersi aggrappare.