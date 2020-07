Da Mbappé a Pepé fino a Lemar e ora Osimhen: Luis Campos, il mago degli affari

Luis Campos è l'uomo che ha convinto il Monaco a non vendere Kylian Mbappé ma a rinnovargli il contratto per poi venderlo a peso d'oro al Paris Saint-Germain. E' stato allenatore di poco successo, prima, analista di José Mourinho al Real Madrid, professore universitario e anche direttore sportivo. E in questa veste è riuscito a trasformare in oro le proprie trattative, non solo i 180 milioni incassati dalla cessione di Mbappé, ma anche le plusvalenze incassate con Thomas Lemar, 65 milioni, Fabinho, 40, Bernardo Silva, +55 e Tiemoué Bakayoko, +40 circa. Al Monaco è stato il deus ex machina di un progetto che ha funzionato finché c'è stato lui e anche il manico del Lille che si è permesso di finire sulle prime pagine di tutto il mondo con Nicolas Pepé: preso a 10, venduto a 80 all'Arsenal.

Il metodo Campos Un portoghese, uno spagnolo, un brasiliano, un messicano e due francesi. Non è l'inizio di una barzelletta, bensì la composizione del comparto scout agli ordini di Campos. Solo loro i responsabili della catalogazione dei giocatori che secondo France Football vengono valutati con un giudizio da 1 a 5. Mentre per il Journal du Dimanche vengono aggiunte anche valutazioni ben più specifiche che vanno da A1 (talenti dal sicuro avvenire) a D (giocatori che possono essere scartati). Una prima scrematura fatta dai suoi collaboratori, con lo stesso Campos che prima dell'ultimo affondo cerca sempre di muoversi in prima persona per visionare dal vivo i profili in questione.

Il prossimo è Osimhen Per sostituire Nicolas Pepé, Campos ha preso Victor Osimhen dallo Charleroi. 12 milioni, incasso record per il club belga, contratto fino al 2024 ma un giocatore che evidentemente ha ripagato ogni singolo euro che è costato. L'ennesima plusvalenza della carriera di Luis Campos, uno dei visionari del calcio e del mercato internazionale. Gerard Lopez, numero uno del Lille, ringrazia.