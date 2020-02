vedi letture

Da stasera il VAR anche in Europa League: casi e situazioni di utilizzo

Da questa sera il VAR arriva anche in Europa League. Dopo l’introduzione in Champions a inizio anno, anche la seconda competizione europea apre alla tecnologia. Il presupposto è quello di sempre, ovvero che le possibilità di intervento riguardano solo e soltanto ‘chiari ed evidenti errori’. Nello specifico il VAR, che analizzerà la partita nell’arco dei 90 minuti, interverrà in 4 casi:

- gol

- situazioni controverse in area di rigore

- cartellini rossi

- sbagli d’identità

Il Var segnalerà errori chiari ed evidenti riguardanti queste situazioni di gioco, ma chiaramente la decisione finale spetterà sempre e comunque all’abritro di campo.