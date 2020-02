Dal mercato alla sfida in Europa League: Suso torna in Italia. Contro la Roma che lo cercava

Siviglia-Roma sarà anche, per certi versi, la partita di Suso. Ex Milan, certo. Che nella gara di ritorno si rivedrà in Italia, pure. Ma che a gennaio, quando si è trasferito in Andalusia, ad appena un'ora di macchina dalla sua Cadice, sarebbe potuto finire proprio ai capitolini.

La Roma l'ha cercato. Più di una volta. Dapprima in tempi lontani, nel 2017: lo voleva proprio Monchi, il Milan disse di no. Poi a gennaio 2020, quando invece i rossoneri cercavano una destinazione per il mancino che non ha convinto Pioli. Dopo l'infortunio di Zaniolo, si è parlato di uno scambio Under-Suso, o comunque del possibile approdo di quest'ultimo all'ombra del Cupolone. Poi non se n'è fatto nulla, e il Siviglia ha chiuso.

In Spagna ha ritrovato un posto al sole. Dopo le tante panchine nell'ultimo periodo milanista, alla corte di Juletegui è tornato il sorriso sulla bocca di Suso. 267 minuti, 1 gol e 1 assist in quattro partite dal suo arrivo: non sono numeri stellari, ma Jesus al Siviglia è titolare. E in Europa League è pronto a fare male a chi l'ha voluto, ma non abbastanza.