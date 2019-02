Dall'Atalanta al Parma: stesso Cagliari, non lo stesso Pavoletti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' senza alcun dubbio il bomber Leonardo Pavoletti il protagonista assoluto della sfida vinta con grinta e resilienza dal Cagliari alla Sardegna Arena contro il Parma: cinico, ma non abbastanza attento in difesa. Il bomber rossoblù, che due settimane fa era stato ben controllato da Djimsiti, non a caso uno dei difensori più forti del campionato nello stacco e nel colpi di testa, stasera si è fatto beffe dell'esperto Bruno Alves e dello sbarbatello Bastoni, con due gol che fanno risalire il Cagliari e danno respiro a Maran dopo dieci lunghissime domeniche di apnea.

E in effetti le due gare, quelle con Atalanta e Parma, hanno molto in comune, di certo non il risultato. Avversari ben controllati e quasi annullati dal punto di vista offensivo. Un "quasi" pesante, visto i gol di Hateboer e Kucka, entrambi in rete alla prima vera conclusione scagliata verso la porta avversaria. Ma ci ha pensato Pavoletti a ribaltare una situazione che si era fatta difficilissima per i sardi, vincendo anche il duello a distanza con Inglese in ottica Nazionale. Con Belotti che fatica notevolmente a ritrovare sè stesso, il livornese lancia con cognizione la propria candidatura azzurra in ottica presente e futura.

Le pagelle del Cagliari: Pavoletti tesoro rossoblù, Joao Pedro solo rosso