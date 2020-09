Dalla Colombia, Morelos verso il Lille: si raffredda la pista Fiorentina

Secondo quanto riportato Radio Caracol in queste ore l'agente di Alfredo Morelos avrebbe raggiunto la Scozia per parlare del futuro dell'attaccante colombiano. L'emittente riporta come il Lille sia in forte pressing per l'acquisto del calciatore, mentre la pista che portava alla Fiorentina si è decisamente raffreddata. Difficilmente dunque vedremo il Bufalo calcare i campi della Serie A nel corso della prossima stagione.