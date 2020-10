Dalla gavetta alla vetta: chi è Federico Cherubini, nuovo Football Director di Juventus

Nato nel 1971, Federico Cherubini è il nuovo Football Director della Juventus. Cherubini è stato calciatore dilettante ma è dirigente d'alto livello professionale. Una carriera fatta di gavetta, iniziata a Foligno, le attenzioni di Sampdoria, Perugia, poi nel 2012 la chiamata della vita. La Juventus. Una scalata in bianconero che ha portato il folignate a coordinare la nascita dell'Under 23, insieme a Claudio Chiellini, e a diventare poi a tutti gli effetti il braccio destro di Fabio Paratici. Nella pagina corporate di Juventus risultava 'Head of Football Teams & Technical Areas'. Ma il ruolo è oggi cambiato e si è consolidato in quello di 'Football Director', come comunicato dalla società bianconera nel giorno dell'assemblea degli azionisti. Dalla gavetta alla vetta, tutta in bianconero.