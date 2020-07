Dalla naftalina all'aureola: San Borja Valero è entrato nel cuore (e nel futuro) dell'Inter

All'improvviso, San Borja Valero. Schierato col contagocce da Antonio Conte nella prima parte di stagione, il centrocampista spagnolo ha visto col passare del tempo aumentare il suo minutaggio. Dalla ripresa post lockdown in poi, però, è diventato qualcosa in più di un valore aggiunto: da giugno ha disputato cinque gare da titolare, più che nelle precedenti 26 giornate. Ha saltato soltanto due partite, contro la Roma e la Fiorentina. Ha incassato i complimenti, pubblici e ripetuti, dell'allenatore salentino.

Ha conquistato il rinnovo. Un esito non scontato. Perché, con l'avvicendamento da Spalletti a Conte, l'iberico sembrava definitivamente ai margini del progetto nerazzurro. Non che con il toscano tutto fosse filato liscio quanto a rendimento; l'impiego, però, c'era stato. Discorso diverso, appunto, con l'arrivo dell'ex Juve. Poi, dopo un avvio in naftalina, lo stop a Sensi l'aveva riportato nel giro dei possibili titolari: primi segnali di una disponibilità tecnica e tattica da ripagare. Un passo avanti e due indietro, a gennaio arriva Eriksen: le porte sembrano definitivamente chiuse. Invece il danese fin qui non entusiasma, Sensi resta ai box e gli fa compagnia anche Vecino: da interno, ma anche da trequartista, Borja Valero risponde presente e convince. I piedi, d'altra parte, sono di quelli educati e non lo scopriamo certo oggi. Un altro anno a Milano è ora sempre più probabile. Con tanto di aureola.