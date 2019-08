Dalla paura di Auronzo al ritorno in campo: Leiva si riprende la Lazio

© foto di Federico Gaetano

Lucas Leiva è tornato. Si è ripreso la Lazio il brasiliano, che aveva spaventato tutti ad Auronzo di Cadore, quando si era fermato per un problema alla coscia destra. Lesione di primo o secondo grado, si pensava anzi si temeva. Se fosse stato così, avrebbe saltato l’inizio del campionato ma soprattutto il derby. E invece eccolo qua, di nuovo in campo dopo tre settimane: 45 minuti mercoledì contro l’Al Shabab, su ritmi non troppo alti, 59' ieri in Spagna contro il Celta Vigo. Leiva si è ripreso la Lazio, allora. E menomale, verrebbe da aggiungere, visto che a centrocampo Inzaghi deve fare i conti con altri due infortunati: Lulic e Milinkovic. La loro presenza per l’esordio a Genova è in dubbio, ma cresce l’ottimismo per rivederli in campo contro la Roma nel match del 1 settembre (ore 18.00)

Aver ritrovato il brasiliano lì in mezzo diventa cruciale per la Lazio. Per personalità e qualità è insostituibile e lo sa bene anche un vice campione del mondo come Badelj, costretto a fare i bagagli per il poco spazio trovato. Garantisce un costante recupero di palloni, velocità nel verticalizzare verso gli uomini più offensivi e soprattutto equilibrio con la sua capacità di tenere corti i vari reparti. Con lui davanti la difesa, Luis Alberto e Milinkovic (Parolo ieri) hanno maggior licenza di andare ad attaccare gli spazi inserendosi da dietro, che è quello che chiede il tecnico. Sicurezza per avere più imprevedibilità. Con Acerbi e Immobile forma la spina dorsale della squadra. È un leader, in campo e fuori: “La Champions? Dobbiamo fare meglio dell’anno scorso, non possiamo arrivare ottavi - ha spiegato durante la preparazione ad Auronzo - ma non dobbiamo pensare troppo lontano, questo ci toglie energie. Pensiamo partita dopo partita”. È il suo diktat. Parole sagge, da giocatore d'assoluta esperienza qual è Lucas Leiva, che si è ripreso la Lazio dopo le paure di venti giorni fa.