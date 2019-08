Dalla Spagna: Inter in pole per Arturo Vidal, il Barça vuole 20 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

20 milioni di euro. Questa la cifra che secondo Sport il Barcellona ha chiesto all'Inter per il cartellino di Arturo Vidal. Il cileno, per espressa richiesta di Antonio Conte, è uno dei primissimi obiettivi della società nerazzurra e secondo il portale iberico la destinazione nerazzurra è ad oggi quella più probabile, con il giocatore e il club blaugrana che oramai si sono convinti sull'addio già quest'estate. Sullo sfondo il PSG, club accostato a Vidal come contorno dell'operazione Neymar.