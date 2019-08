© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nome nuovo per la Juventus in arrivo dalla Svizzera, in particolar modo dal portale nau.ch. Il club bianconero, si legge, sarebbe infatti ad un passo dal centrocampista classe '99 Nedim Bajrami di proprietà del Grasshoppers. L'operazione sembra vicina alla conclusione, anche se la Juventus potrebbe lasciare il giocatore in prestito per una stagione proprio alle cavallette.

Da verifiche fatte da TMW con ambienti vicini alla società bianconera tuttavia non arrivano conferme in merito all'imminente chiusura della trattativa.