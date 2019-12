De Ligt: "I miei mi vedevano businessman. Magari avrei battuto Raiola"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da France Football Matthijs de Ligt, fresco vincitore del Premio Kopa, ha dichiarato: "Se non fossi diventato un calciatore sarei diventato un agente per provare a battere Mino Raiola (ride, ndr). O avrei cercato di reclutarlo. Scherzi a parte non ho mai pensato a cosa avrei potuto fare. Ero ossessionato dall'idea di diventare un calciatore. I miei genitori erano d'accordo ma prima dovevo finire gli studi. Cosa che ho fatto. Dicono che sarei diventato sicuramente un businessman".