De Paul risponde a Pandev: 1-1 all'intervallo tra Genoa e Udinese

1-1 all'intervallo tra Genoa e Udinese: prima parte del tempo dominata dalla formazione di Thiago Motta, seconda dai friulani, con il risultato sostanzialmente giusto dopo 45 minuti.

MEGLIO IL GRIFONE - Prima occasione per il Genoa all'ottavo minuto, con il colpo di testa do Christian Kouame su cross di Saponara finito però abbondantemente alto. Al decimo poi azione confusa in area dell'Udinese: tocco all'indietro di Sema che per poco non ha permesso a Pinamonti di sbloccare la sfida, con il centravanti del Genoa che non ha però trovato lo spazio per il tiro. Al tredicesimo ancora Kouame pericoloso, sempre di testa e ancora su traversone di Saponara ma anche questa volta l'ivoriano non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta. Primo squillo dell'Udinese al quindicesimo, con un calcio di punizione dai venti metri di Mandragora finito però alto.

VANTAGGIO GENOA - Al ventiduesimo primo gol della partita. Splendida azione a due tra Pandev e Kouame che hanno dialogato in area di rigore con un doppio triangolo: palla che arriva di nuovo al macedone che ha battuto Musso con un sinistro in diagonale. Meritato il vantaggio della formazione di Thiago Motta che nella prima metà del primo tempo si è fatta preferire senza dubbio all'Udinese, sempre più in crisi, almeno per il momento. Timida reazione dei bianconeri al 28', con Nestorovski che non ha però sfruttato l'occasione calciando debolmente e non impensierendo Radu.

PAREGGIO UDINESE - Un po' a sorpresa, al 32', gol dell'1-1 di Rodrigo De Paul: azione partita dalla destra con Okaka bravo a resistere a una carica e ad appoggiare per Nestoroski, palla orizzontale per l'argentino e splendido destro sotto l'incrocio dei pali che non ha lasciato scampo a Radu. Tutto da rifare per il Genoa. Dopo la rete dell'1-1 i bianconeri di Gotti hanno preso poi fiducia e sono andati vicino al gol del vantaggio con un tiro di Mangragora finito di poco alto.

BIANCONERI VICINI AL VANTAGGIO - Super occasione per l'Udinese al 44': azione a tre partita da Okaka che ha servito De Paul, sponda dell'argentino per Nestorovski che ha stoppato il pallone calciando poi con il sinistro ma la palla è uscita di poco. Azione molto simile un minuto più tardi con il tiro di Mandragora a lato alla sinistra di Radu. Molto meglio la squadra di Gotti nel finale, con il risultato fermo però sull'1-1 al duplice fischio dell'arbitro.