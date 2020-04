De Rossi: "Mi piacerebbe allenare la Roma. Ma prima devo diventare un buon tecnico"

Daniele De Rossi, ex centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: "Io ho fatto un percorso non unico, ma raro. Sicuramente non posso pretendere la stessa cosa se diventerò un allenatore, non esistono allenatori che resistono così tanto soprattutto a Roma. Mi piacerebbe allenare la Roma, ma prima devo diventare allenatore. Mi sono trasformato da calciatore vecchio ad allenatore giovane, inizio a vedere le cose diversamente. Mi piacerebbe farlo, ma non ho questa fretta. Dovrà succedere perché sarò diventato un bravo tecnico, non perché sono stato un calciatore simbolo".