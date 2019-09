Deac riprende la Lazio: Bastos illude, al 45' è 1-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una buona Lazio passa in vantaggio sul campo del Cluj grazie a Bastos, ma viene ripresa nel finale da un rigore trasformato da Deac e concesso per una trattenuta di Lucas Leiva ai danni di Djokovic. La squadra di Simone Inzaghi, imbottita di riserve, domina in lungo e largo e passa al 25' grazie all'inserimento del difensore, bravo a sfruttare un cross tagliato perfettamente da Jony. L'esterno è una delle tante novità di formazione; oltre all'ex Malaga si rivede dal 1' anche Berisha, mentre davanti c'è la coppia Caicedo-Correa.

Gli ospiti si fanno apprezzare per il gioco a tratti veloce, con fraseggi stretti e buona qualità. Tante occasioni sprecate dai capitolini, che chiudono la prima frazione con il rammarico di aver subito gol alla prima vera occasione per i padroni di casa. Nella ripresa serviranno maggiore concentrazione e cattiveria sotto porta.