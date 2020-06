Diks: "Aarhus? Ho dovuto fare un passo indietro. Fiorentina e Empoli mi hanno curato male"

Kevin Diks, terzino della Fiorentina in prestito all’Aarhus in Danimarca, dopo le parole esclusive a TMW ha parlato anche al portale olandese Elfvoetbal.nl: “La gente mi chiede cosa sono andato a fare in Danimarca, ma chi mi conosce bene sa che ho dovuto fare un passo indietro perché sono rimasto fermo molto a lungo per un infortunio. Qui gioco più che in Serie A, è una scelta per la carriera. Fiorentina e Empoli non hanno curato bene il mio infortunio e ne ho parlato con altri calciatori come Younes, Mertens e De Vrij. Stefan, da lui a Milano, mi ha dato un consiglio importante, quello di chiedere un aiuto da fuori. Sono andato in Belgio e un dottore mi ha aiutato”.