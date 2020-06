Doccia fredda per il calcetto. Il premier Conte annuncia: "Potrà riprendere dal 25 giugno"

Il via libera per Juve-Milan c’è. Per il calcetto, però, bisognerà aspettare ancora un po’. In giornata si erano infatti diffuse indiscrezioni sulla possibilità di tornare a praticare lo sport più amato dagli italiani già da lunedì 15 giugno. I tempi previsti dal DPCM firmato saranno invece più lunghi, come ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: “Dal 25 giugno riprendono, o meglio possono riprendere, gli sport di contatto amatoriali, se le Regioni ritengono che ne ricorrano i presupposti di compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica”.