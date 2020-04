Donsah e il prestito al Cercle Brugge: "Tornare al Bologna il prossimo anno? Io ci sono"

Godfred Donsah, centrocampista del Bologna ma in prestito con diritto di riscatto al Cercle Brugge, ha parlato alla Gazzetta dello Sport soffermandosi anche sul suo possibile nuovo futuro in rossoblù: “Sono molto legato al Bologna. Quando la squadra ha vinto a Napoli e a Roma ho chiamato mentre erano tutti a cena. Quando l’estate scorsa mi hanno detto che dovevo andare in prestito ho accettato ma mi sono anche dispiaciuto. Molto. In passato il Torino mi aveva chiamato due volte. Mi aveva offerto anche di più. Rifiutai. Ora so che il meglio di me deve ancora venire. Tornare al Bologna? Io si sono…”.