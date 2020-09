Dopo Emilia-Romagna e Veneto, anche la Lombardia riapre gli stadi: mille tifosi negli impianti

Anche lo Lombardia, come già fatto prima dall'Emilia-Romagna e poi dal Veneto, riapre gli stadi. Il governatore Attilio Fontana ha firmato un'ordinanza con la quale concede la deroga al numero massimo di spettatori previsti per gli eventi sportivi di portata nazionale e internazionale. Impianti sportivi aperti al pubblico in misura non superiore a mille spettatori in quelli all'aperto e a 700 in quelli al chiuso, a condizione che venga presentato un apposito piano di sicurezza anti-Covid al fine di evitare assembramenti.