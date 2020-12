Dopo il via libera dell'Inter, il Cagliari può programmare le visite mediche di Nainggolan

vedi letture

Via libera dell'Inter per il prestito per sei mesi di Radja Nainggolan. Nel summit di oggi, il club nerazzurro ha dato il suo ok alla cessione in prestito al Cagliari del centrocampista belga con pagamento di parte dell'ingaggio.

Adesso il club sardo può programmare le visite mediche del Ninja, pronto a tornare in Sardegna per la terza volta.