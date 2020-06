Dopo Ronaldo, ecco Dybala: tacco di Bernardeschi, magia del 10. Juve sul 2-0 a Bologna

Magia di Paulo Dybala, la Juventus raddoppia a dieci minuti dall’intervallo. 2-0 bianconero sul Bologna, la firma è del 10 argentino, ma gran merito va a Federico Bernardeschi: verticalizzazione di De Ligt e tocco di palla dell’ex Fiorentina per il compagno d’attacco. Liberissimo di girare e puntare la porta (male Denswil in marcatura), la Joya apre il sinistro dalla lunetta e scarica una bordata nel sette alla destra di Skorupski. Dybala dopo Ronaldo, Juventus in vantaggio per 2-0 a Bologna.