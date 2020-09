Dopo Tonali il Milan cerca un altro colpo. Bakayoko non ancora chiuso, ma c'è l'assist Blues

Il primo era stato Pierre Kalulu, subito dopo i riscatti di Kjaer e Saelemaekers. Quindi Brahim Diaz dal Real Madrid, sebbene la formula definitiva per il talentino spagnolo sia ancora da pattuire. Infine Sandro Tonali, l'ufficialità è della serata di ieri. Il nuovo Milan guidato da Stefano Pioli si è già mosso in modo importante sul mercato in entrata, regalando al tecnico potenziali titolari e giocatori in grado di far cambiare impianto di gioco. Le operazioni dei rossoneri però non finiranno qui, visto che ancora qualcosa Gazidis, Maldini e Massara promettono di fare.

Cosa manca al Milan? Tatarusanu non è ancora ufficiale, ma quasi. E così si è risolta anche la questione secondo portiere. Ora la priorità è tutta rivolta al centrocampista. Ed in tal senso il nome caldo è sempre quello di Tiemoue Bakayoko: il centrocampista è l'interprete perfetto individuato da Pioli e dalla dirigenza e lo stesso giocatore ha già dato il proprio benestare al ritorno in rossonero. Il problema, però, resta il Chelsea: le parti sono d'accordo sulla formula dell'operazione, ovvero prestito con diritto di riscatto. Ma non ancora sulla cifra che eventualmente il Milan dovrà pagare il prossimo anno per trattenerlo: il Chelsea chiede 30, i rossoneri offrono 20. Per questo servirà ancora qualche giorno di trattativa, ma intanto l'assist blues è arrivato. Il Chelsea infatti, nella presentazione dei nuovi numeri di maglia, non ha inserito il giocatore. Un segnale inequivocabile, il futuro sarà certamente lontano da Stamford Bridge.