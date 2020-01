Ds Chievo: "Non so di scritture private con l'Inter per Pinamonti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nelle ultime ore è rimbalzata l'indiscrezione di una scrittura privata tra Inter e Chievo Verona, secondo cui la società nerazzurra dovrebbe versare il cinquanta per cento della rivendita di Andrea Pinamonti al club clivense. FcInterNews.it ha interpellato Sergio Pellissier, direttore sportivo del club veneto: “Che io sappia, non esiste. Pinamonti è andato via tanto tempo fa. Se è stata fatta, io allora non c’ero, ma al momento non ne sono al corrente”.