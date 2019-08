© foto di Image Sport

Leo Duarte, nuovo difensore del Milan, parla in conferenza stampa della sua nuova avventura in Serie A durante la presentazione avvenuta oggi a Milanello: "Sono qui e sono molto felice. Mio padre me ne ha sempre parlato e ora è bello essere qui. Un orgoglio essere qui. La chiamata di Maldini? Stavo facendo shopping con mia moglie quando ho ricevuto la chiamata di Maldini, mio padre è fan di Paolo e siamo orgogliosi di questo. Voglio fare la storia qui in questo club".