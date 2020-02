vedi letture

Dybala inventa, Ramsey fa 2-0: Juve sul velluto, alla SPAL non basta il rientro di Fares

Raddoppio della Juventus a Ferrara. Grande azione dei bianconeri: Dybala riceve da Danilo, sfrutta il movimento del brasiliano e si libera sulla trequarti. L'assist per Ramsey è un cioccolatino: il gallese controlla e batte Berisha in uscita con un tocco sotto pregevole. Due a zero per i bianconeri, SPAL al tappeto: smorzato subito l'entusiasmo per il ritorno in campo di Fares qualche secondo prima.