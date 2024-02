Ufficiale È finita l'avventura di Gattuso all'Olympique Marsiglia: il comunicato dell'esonero

Gennaro Gattuso non è più l'allenatore dell'Olympique Marsiglia. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club francese ha reso noto il divorzio dal manager italiano: "L'Olympique Marsiglia annuncia la fine della collaborazione con Gennaro Gattuso - si legge -. L'Olympique Marsiglia ringrazia in modo particolare Gennaro e tutto il suo staff per la grande professionalità dimostrata quotidianamente e augura loro buona fortuna per il futuro".

Gattuso venne annunciato come nuovo allenatore dell'OM lo scorso 27 settembre: in quel momento la squadra era settima in Ligue 1 con 9 punti dopo sei turni. Adesso, invece, il Marsiglia è nono in classifica con trenta punti conquistati in ventidue partite.