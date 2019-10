E' già Inter-Juventus: Higuain e Dybala si giocano un posto dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola si orienta già alla sfida tra Inter e Juventus. Dietro all'intoccabile Cristiano Ronaldo ci sono Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, diversi ma capaci entrambi di duettare col portoghese. La Joya è una macchina da assist: insegue il primo gol ma ha già servito due palle per CR7, contro Spal e Bayer Leverkusen. E in vista della gara contro l'Inter è derby d'Argentina, con Dybala e Higuain che si giocano un posto dal 1'.